Erdoğan'la Bahçeli'den seçimin ardından kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Beştepe'deki görüşme 30 dakika sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşti. Beştepe'deki görüşme 30 dakika sürdü.

Hangi konuları konuştular?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarının masaya yatırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da devam eden oy sayım işlemi hakkında MHP Lideri Bahçeli’yi bilgilendirdi.



İlk kez bir araya geldiler

İki liderin, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası ilk kez bir araya gelmesi dikkat çeken bir gelişmeydi.