Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek İstanbul açıklaması

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geldi. Akşener, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya geldi. Görüşmeden sonra İstanbul seçimi ile ilgili açıklamalar yapan Meral Akşener, Binali Yıldırım için iltifatlarda bulundu.

Akşener, "Sayın Binali Yıldırım siz bu ülkede başbakanlık yaptınız meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz partinizin içindeki beceriksiz insanların ortaya koyduğu tavrın önüne geçtiniz. Söyledik istifa ettiniz. Buradan teklifte bulunmak istiyorum Sayın Erdoğan Mustafa Şentop'u istifa ettirin Meclis Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ı aday gösterin.'' dedi.

Meral Akşener, İstanbul ve Erdoğan için ise yine üslubunu bozup şu açıklamaları yaptı.

Bostan korkuluğu muydunuz?

3 ay ikamet etme zorunluluğu olan yasadaki zorunluluğu siz kaldırdınız. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım 2 oyla kazanmış olsaydı biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Büyükçekmece'de okullara gidip 15 yaşındaki çocuklara ifade verdiren polis marifetiyle ifadeler alan seçim anlayışı olamaz.

Türkiye'de böyle bir şey Evren döneminde bile görülmedi.

Sandık görevlilerinin asker olduğuna dair şikayet var Sayın Erdoğan'ın ağzından.

Kim oturttu kardeşim seni?

Kocaeli'de köylerde imamlar görevlendirildi. Bunları tayin eden sizsiniz. Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda niye mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz? Sayın Erdoğan o gün cemaat denilen bugün FETÖ denilen o gruba karşı uzaktı. Aradan ne zaman geçti ne oldu kim ya da kimler Sayın Erdoğan o masaya o grupla oturdu? Kim oturttu kardeşim seni?

Kaos var huzur ortadan kalktı

Türkiye'de 10 gün boyunca bir kaos yaşanmaktadır. İnsanların heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Sayın Erdoğan beceriksiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen sinirini milletimiz üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse o faturayı önce damadının önüne koymalıdır. İçişleri Bakanı'na o faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline faturayı kesmelidir.

Kulak çekin demiştim o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar morartılır o kulak.

"Kazanıncaya kadar seçim yapın"

AK Parti'nin adayları Türkiye genelinde kazanıncaya kadar seçim yapın. Böyle bir şey olabilir mi? 12 Eylül'de biz bunu yaşamadık. Sayın Bahçeli'nin 'büyükşehirleri seçelim gerisini kendileri atasın' teklifinin Türkiye'yi eyaletlere bölme anlamını taşıyan bir teklif olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

Kılıçdaroğlu :"YSK'yı 7 maddede göreve çağıracağım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 7 maddede YSK'yı göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

-YSK, yasalara ve benzer kararlara uymak zorundadır.

-YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmelidir.

-YSK, boyun eğmemek zorundadır

-YSK, demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyenlere dur demek zorundadır

-YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa üstünlerin hukuku mu karar vermeli

-YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?

-İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır