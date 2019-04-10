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Trabzonspor, 46 hafta sonra bir ilk peşinde

Anadolu Ajansı
Trabzonspor, 46 hafta sonra bir ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 12 Nisan Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek ligde 46 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı ve 6 maçlık dönemde sezonun en iyi puan serisini yakalamayı hedefliyor.

En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftalarda galip gelerek üst üste 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Bursaspor önünde bu sezon da ilki başarmanın mücadelesini verecek.

Ligin 25. haftasında kendi evinde Akhisarspor'u 2-1, ligin 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, ligin 27. haftasında da sahasında Antalyaspor'u 4-1 yenerek bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavili takım, Bursaspor maçıyla galibiyet serisini 4'e taşımak istiyor.

Deplasmanda 2 maç üst üste kazanamadı
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ilk kez iki maç üst üste kazanmaya çalışacak.

En son geçen sezonun 31. haftasında Antalyaspor'u 2-1, 33. haftasında da Bursaspor'u 3-1 yenerek rakip sahada art arda iki maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından Bursaspor'u da yenmesi halinde bu sezon dış saha müsabakalarında peş peşe iki kez 3 puanla dönecek. 

En uzun ve en iyi puan serisi olacak
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan bordo-mavili takım, Bursaspor maçından da boş dönmemesi halinde bu sezon 6 maçla en uzun ve en iyi puan serisini de yakalayacak.

Trabzonspor, 13. hafta ile 17. haftalar arasında 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplamış ancak 6. karşılaşmada Medipol Başakşehir'e mağlup olmuştu.

Şahin: "Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Üst basamaklarda yer almak istiyorsak, mutlaka galip gelmemiz gereken bir müsabaka. Rakibimizi yenerek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Şahin, bu sezon ligi ilk 3 içinde bitirmek istediklerini ifade ederek, "En yakın olduğumuz takım Beşiktaş. Onu yakalarsak, sonra ikinciliği konuşabiliriz. Önümüzde 21 puan daha var. Ligde neyin ne olacağı belli değil. 3 puanlı sistemde her şey olabilir." diye konuştu.

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