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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tercümana fırça: O bir haydut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tercümana fırça: O bir haydut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı görüşmede İsveçli işadamları için kullandığı "dostlar" sözcüğünü karşı tarafa "partnerler" olarak aktaran tercümana, İsveççe bilmemesine rağmen düzeltip "haydut" diyerek şaka yollu fırçaladı.

St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nun ardından İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşen Putin, Moskova ile Stockholm arasındaki ekonomik ilişkilerden bahsederken İsveçli işadamları için "dostlar" sözcüğünü kullandı, fakat tercüman Rus liderin dediğini karşı tarafa "partnerler" olarak aktarmayı yeğledi.

"Ben dostlar dedim, o ise partnerler dedi. O bir haydut"

Bunu fark eden Putin, araya girip gülerek, "Ben dostlar dedim, o ise partnerler dedi. O bir haydut" diye konuştu.

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