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Milli Savunma Bakanlığı tersane kura sonuç sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı tersane kura sonuç sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) İstanbul, İzmir ve Gölcük'te gerçekleştireceği tersane işçisi alımı için kura süreci devam ediyor. Başvurular 29 Mart'ta sona erdi şimdi gözler MSB tersane kura sonuçlarına çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) kura sonuçları açıklandı mı? Başvuru sürecinin 29 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından MSB kura sonuçları için araştırmalarına başlayan adaylar, MSB'nin personel temin sayfası üzerinden herhangi bir duyuru yapılıp yapılmadığını merak etti. Peki, MSB tersane kura sonuçları için herhangi bir açıklama var mı? 

Toplamda üç farklı tersanede 600 işçiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı, İŞKUR üzerinden başvuru işlemini kabul ettiği alımla ilgili kura işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Peki, İŞKUR ve MSB'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği tersane kura sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TERSANE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI: Binlerce kişinin başvurduğu tersane işçisi alımı için kuralar, 9 Nisan Salı günü çekilmeye başlandı. Kura sonuçları asil ve yedek olarak belirlendikten sonra listeler MSB'ye gönderilecek.

MSB'nin kura sonuçlarını bu hafta cuma gününe kadar açıklaması öngörülebilir.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak

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