Parkinson hastalığı nedir Dünya Parkinson Günü ne zaman

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr Hasan Armağan Uysal, parkinson hastalığının kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek, kabızlık, uyku bozukluğu, eklemlerde ağrılar, mutsuzluk, cinsel işlev bozukluğunun parkinson hastalığının belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Parkinson hastalığının dopamin üreten beyin sinir hücrelerinin kaybı sonucu ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. H. Armağan Uysal, “Yaş ilerlemesi bu hastalık için en büyük risk faktörü olmasına rağmen, 65 yaş ve üzerinde toplumda görülme sıklığı yüzde 1'dir. Bugün itibariyle parkinson hastalığının neden olduğu, neden ortaya çıktığı henüz bulunamamıştır ancak riski arttıran çeşitli faktörler mevcuttur. Bunlardan ilki daha önce belirtiğimiz gibi yaş faktörüdür. Yaş ilerledikçe Parkinson hastalığı riski artar. Bunun dışında kırsal alanda yaşamak, kuyu suyu kullanmak ve çeşitli tarım ilaçları riski arttırır.” dedi.

Belirtileri nelerdir?

- İstirahat halinde bir elde titreme, dengesizlik, katılık ve hareketlerde yavaşlama

- Kabızlık ya da işeme güçlüğü, uyku bozukluğu

- Eklemlerde ağrılar, çeşitli kan basıncı değişiklikleri

- Ayağa kalktığında ortaya çıkan baş dönmeleri

- Koku duyusu kaybı, halüsinasyon, hayaller görme

- Mutsuzluk, cinsel işlev bozukluğu

Tanı ve tedavisi

Parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavinin henüz olmadığını belirten Uysal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir nöroloji uzmanı tarafından hasta muayene edilerek, çeşitli görüntüleme ve kan tetkikleri istenir. Yalnız görüntüleme kan tetkikleri parkinson hastalığına benzer durumlara sebep olan hastalıkları ayırt etmek amacıyla istenir. Asıl tanı hastalığın klinik muayenesi ile olur."

"Tedavisinde bugün itibariyle Parkinson hastalığını ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi yoktur. Verdiğimiz tedaviler daha çok hastalığın bu az önce saydığımız hareketle ilişkili olan ve olmayan bozuklukları ortadan kaldırmak ve günlük yaşam aktivitelerini düzgün bir şekilde devam ettirmek amacıyla verilir."

"Ağızdan alınan ilaçlar mevcuttur. Her hastalığın ilacı birbirinden farklıdır. Hastaya göre, hastalığın şiddetine göre ilaç verilir. Bunun dışında cilt altından uygulanan direkt bağırsağa verilen ve beyin pili olarak adlandırılan cerrahi tedaviler de söz konusudur.”