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iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği WhatsApp müjdesi geliyor!

iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği WhatsApp müjdesi geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yıllar sonra iPad'lerde kullanıma hazır hale gelecek.

WhatsApp'ın iPad sürümüne bakıldığında daha çok WhatsApp Web benzeri bir arayüze sahip olduğu dikkat çekiyor. Konuşma kayıtları iki sütun halinde ekrana geliyor. Sol sütunda konuştuğunuz kişilerle olan sohbet kayıtları, sağda ise seçilen sohbetin içeriğini görebiliyorsunuz.

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.

iPad'lerde WhatsApp aynen iPhone'larda olduğu gibi kullanılabilecek. Uygulama ile ses kaydı gönderilebilecek, görüntülü arama yapılabilecek.



Touch ID desteğine sahip olması beklenen WhatsApp'ı iPad üzerinden kullanabilmek için telefon numarası gerekiyor. Eğer telefondaki SIM kartın numarası aktif hale getirilirse, iPad'de WhatsApp kullanılabilecek ancak telefondaki WhatsApp pasif hale gelecek. Yani iki uygulamayı aynı anda kullanmak söz konusu olmayacak.

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