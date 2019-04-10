Ankara'da köpekleri zehirleyen 3 kişi gözaltında! Mansur Yavaş talimat vermişti

ANKARA'da köpekleri zehirleyerek katledenlerle ilgili Mansur Yavaş talimat vermişti, olayla ilgili gözaltılar var.

Ankara'da Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri dün gece zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar var

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce sokak köpeklerinin zehirlenerek telef olması olayıyla ilgili özel ekip kuruldu. Ekiplerin çalışmasıyla bir şüpheli belirlenen adreste yakalandı. Gelen son haberler 3 kişinin gözaltında olduğu yönünde.

Beyaz bir arabayla gelmişler

Batıkent'deki hayvan katliamını yapanlar MOBESE'den tespit edildi. Zanlıların beyaz bir araçla geldikleri ve aç olan sokak köpeklerine zehirli tavuk etlerini dağıttıkları belirlendi. Emniyet, söz konusu hayvan katliamcılarının kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Bölgeden zehirli etler toplandı

Dün gece yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 13 köpek öldü. Bir çok köpek de tedaviye alındı. Çevrede çok sayıda zehirli tavuk eti bulundu. Toplanan zehirli tavuk etleri emniyet güçlerine teslim edildi.

Hayvansever Ali Şahan yaşanan vahşeti şöyle anlattı:

- "Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti. Bunlar bulunsun." diye konuştu.