SON DAKİKA
Kremlin'den çok önemli S-400 açıklaması: Yeni bir anlaşma yapmaya açığız, Türkiye ile işbirliğini geliştirmek için fırsat arıyoruz Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Özlem Albayrak'tan tartışma yaratacak "AK Parti seçmeni" yazısı!

Özlem Albayrak'tan tartışma yaratacak "AK Parti seçmeni" yazısı!

Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, yeni yazısında "AK Parti seçmeni dönüşüyor; artık mührü CHP adayına basarken eli titremiyor" açıklaması yaptı.

Yeni Şafak yazarı Albayrak, "AK Parti seçmenindeki dönüşüm" başlığıyla yayımlanan yazısında kentlerde yaşayan AKP seçmeninin dönüştüğünü söyleyerek "Türkiye’de dindarlaşma hele de modern kentlerde, metropollerde giderek düşerken, sekülerleşmenin yükseldiğini" belirtti.

"Kur’an da okuyabilen sağcı görünümlü hybrid CHP adayı"

"Dönüşüm yani; refaha ulaşmakla, yaşam tarzı ve öncelikleri değişmekle ve hâlâ dindar olduğunu düşünüp giderek sekülerleşmekle oluyor, ağır ağır oluyor ama oluyor" diyen Albayrak, "Buna; 'Kur’an da okuyabilen sağcı görünümlü hybrid CHP adayı' eklenince, biraz da patates pahalanınca muhafazakar şehirlinin AK Parti’den vazgeçmesi kolaylaşıyor, mührü CHP adayına basarkan eli titremiyor" diye konuştu.

"Patates-soğan fiyatları kaybettirdi"

Ayrıca Albayrak, "AK Parti’nin büyükşehirlerde kaybetmesinin nedenini patates-soğan fiyatları, hayat pahalılığı olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK'nın İstanbul kararı geçersiz oy sayımında fark kaç oldu
YSK'nın İstanbul kararı geçersiz oy sayımında fark kaç oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tercümana fırça: O bir haydut
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tercümana fırça: O bir haydut
Kremlin'den çok önemli S-400 açıklaması
Kremlin'den çok önemli S-400 açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'dan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'dan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi
Erdoğan'la Bahçeli'den seçimin ardından kritik görüşme
Erdoğan'la Bahçeli'den seçimin ardından kritik görüşme
Mete Yarar Türkiye'nin neden S-400 aldığını açıkladı!
Mete Yarar Türkiye'nin neden S-400 aldığını açıkladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı tersane kura sonuç sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı tersane kura sonuç sorgulama
Kara delik Güneş'i ve Dünya'yı yutabilir mi?
Kara delik Güneş'i ve Dünya'yı yutabilir mi?
AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav yeri sorgulama
AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav yeri sorgulama
Bursalılardan Fikret Orman'a Adem Ljajic isteği
Bursalılardan Fikret Orman'a Adem Ljajic isteği
Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek İstanbul açıklaması
Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek İstanbul açıklaması
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Trabzonspor, 46 hafta sonra bir ilk peşinde
Trabzonspor, 46 hafta sonra bir ilk peşinde
Kara delik nedir görüntüsü nasıl saat 16.00'da ne açıklanacak?
Kara delik nedir görüntüsü nasıl saat 16.00'da ne açıklanacak?
Yorumlar 3 yorum