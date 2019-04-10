Özlem Albayrak'tan tartışma yaratacak "AK Parti seçmeni" yazısı!

Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, yeni yazısında "AK Parti seçmeni dönüşüyor; artık mührü CHP adayına basarken eli titremiyor" açıklaması yaptı.

Yeni Şafak yazarı Albayrak, "AK Parti seçmenindeki dönüşüm" başlığıyla yayımlanan yazısında kentlerde yaşayan AKP seçmeninin dönüştüğünü söyleyerek "Türkiye’de dindarlaşma hele de modern kentlerde, metropollerde giderek düşerken, sekülerleşmenin yükseldiğini" belirtti.

"Kur’an da okuyabilen sağcı görünümlü hybrid CHP adayı"

"Dönüşüm yani; refaha ulaşmakla, yaşam tarzı ve öncelikleri değişmekle ve hâlâ dindar olduğunu düşünüp giderek sekülerleşmekle oluyor, ağır ağır oluyor ama oluyor" diyen Albayrak, "Buna; 'Kur’an da okuyabilen sağcı görünümlü hybrid CHP adayı' eklenince, biraz da patates pahalanınca muhafazakar şehirlinin AK Parti’den vazgeçmesi kolaylaşıyor, mührü CHP adayına basarkan eli titremiyor" diye konuştu.

"Patates-soğan fiyatları kaybettirdi"

Ayrıca Albayrak, "AK Parti’nin büyükşehirlerde kaybetmesinin nedenini patates-soğan fiyatları, hayat pahalılığı olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı.