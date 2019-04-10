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Yeni seçilen başkan müdürlere çöp toplatıyor

Yeni seçilen başkan müdürlere çöp toplatıyor

Seçim öncesi AK Partili ve MHP'li adaylar arasında ciddi gerginliklere sahne olan Kırşehir'in Mucur ve Çiçekdağı ilçesi, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Kırşehir'de 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ve seçimden sonra oyların sayımı sırasında yaşanan gerginlik şimdi de belediye başkanları ile belediyede çalışan partililer arasında devam ediyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar olmuş ve AK Parti ile MHP arasında zaman zaman kavgaya dönüşen tartışmalar yaşanmıştı.

Mucur Hükümet Konağındaki seçim kurulunda oy sayım işlemlerinde iptal edilen oy sayısının fazla olması nedeniyle yaşanan gerginlik polisler tarafından sonlandırılmıştı. Mucur'daki seçimi AK Partili Atılgan Yılmaz 53 oy farkla kazanarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Müdürler çöp topluyor

Mucur'daki uygulamaya benzer bir uygulamada Çiçekdağı'nda ortaya çıktı. Önceki dönem MHP idaresindeki Çiçekdağı Belediyesi 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye geçti. Belediye Başkanı seçilen ve göreve başlayan Hasan Hakanoğlu, MHP döneminde kurum müdürü olan bazı personeli temizlik işlerine verdiği ve çöp toplattığı ileri sürüldü.

Bu personelin kamyona çöp doldururken ve sokakları süpürürken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

İlk işi araçları saydırmak oldu

AK Partili Yılmaz, mazbatasını alıp koltuğa oturduktan sonra yaptığı ilk icraat ise bir hayli ilginç. İddialara göre Başkan Yılmaz, MHP'li belediye döneminde işe alındıkları bildirilen birisi kadın 2 çalışanı Kayseri-Ankara karayolu kenarında ellerinde kağıt kalemle bekleterek yoldan geçen araçları saymaları talimatını verdi.

İki çalışan ayrıca terminale girmeden yol üstünde yolcu indiren şehirlerarası otobüsleri tespit etmekle de görevlendirildi.

'Araştırma yapacağız'

MHP İl Başkanı Arif Kılıç, her iki ilçede meydana geldiği iddia edilen olaylar için araştırma yapacaklarını ve gerekli yerlere yaşanan bu olayları bildireceklerini dile getirdi.

Kaynak: Sözcü

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