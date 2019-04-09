Üst üste 8'inci kez belediye başkanı seçildi

1984'te vatandaşların istekleri doğrultusunda bağımsız aday olduğunu belirten Uzunoğlu, "6 dönem bağımsız olarak belediye başkanı seçildim. Daha sonra 7'nci dönemde CHP'den aday gösterildim ve seçildim. Bu dönem de CHP'den aday gösterildim ve kazandım. Mazbatamı aldım, 8'inci dönemde başkanlık görevim devam ediyor. Göreve başlarken amacımız hizmet etmekti. 12 Eylül'den yeni çıkmış bir Türkiye vardı. Siyasi partiler henüz daha kimliklerini kanıtlayamamıştı. Belirsizlikler söz konusuydu. Bürokraside ve iktidarda önyargılar taşımamak adına bağımsız olmayı tercih ettim. Bu şekilde de siyasal iktidarlardan dayanışma içerisinde halkımız ile birlikte güzel hizmetler aldık. Bağımsız olduğunuz zaman biraz daha devlet kademesinde, bürokraside önyargısız yaklaşıyorlar. Herkes sizi kazanmak için taleplerinizi yerine getirmeye çalışıyor. Bu da bizim için mutluluk. Bizim amacımız hizmet etmek" dedi.