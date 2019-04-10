HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber

Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber

Chelsea, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız golcü Olivier Giroud'un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için takımda yer alan golcülerden Islam Slimani ile Michael Frey'in gönderilmesi planlanıyor. Soldado'nun da ayrılma durumuna göre forvet hattına en az 2 takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin Olivier Giroud ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Chelsea, Giroud ile yolları ayırmak istemiyor
Chelsea'de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak bakan Fransız golcü için İngiliz kulübünden yeni bir hamle geldi. Daily Star'da yer alan habere göre Chelsea, Giroud ile yolları ayırmak istemiyor.

1 yıllık sözleşme teklif edilecek
Mauruzio Sarri'nin takımda kalıp kalmayacağına göre transferde hareket edecek olan Chelsea'nin tecrübeli golcüye 1 yıl daha sözleşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Aziz Yıldırım'ın hayali yalan oldu! Her şey sil baştan
Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit
Suriyeliler Ağrı'ya gelsin diyen Savcı Sayan'a Tanju Özcan'dan şok twit
NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!
NATO'dan YPG'li teröristlere 100 TIR yardım!
Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu
Terim'le Yanal'ın hücum silahları belli oldu
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı
İnegölspor Fatih Akyel'i kapının önüne koydu
İnegölspor Fatih Akyel'i kapının önüne koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Nihan Yapıcı kaç yaşında Necmi Yapıcı'nın eşi kimdir ne iş yapıyor?
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 65. bölüm 2. fragmanı
Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı
Nisan ayında Yay burcunu neler bekliyor? Hande Kazanova yorumladı
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Necmi Yapıcı kaç yaşında nereli eşi Nihan Yapıcı kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm 2. fragmanı
Ali İhsan Yavuz aslen nereli kaç yaşında eşi ve 4 çocuğu kimdir?
Ali İhsan Yavuz aslen nereli kaç yaşında eşi ve 4 çocuğu kimdir?
Aykut Işıklar evli mi eşleri kim Aykut Işıkların çocukları
Aykut Işıklar evli mi eşleri kim Aykut Işıkların çocukları
Yorumlar