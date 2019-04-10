Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber

Chelsea, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Fransız golcü Olivier Giroud'un sözleşmesini uzatmak istiyor.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için takımda yer alan golcülerden Islam Slimani ile Michael Frey'in gönderilmesi planlanıyor. Soldado'nun da ayrılma durumuna göre forvet hattına en az 2 takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin Olivier Giroud ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Chelsea, Giroud ile yolları ayırmak istemiyor

Chelsea'de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak bakan Fransız golcü için İngiliz kulübünden yeni bir hamle geldi. Daily Star'da yer alan habere göre Chelsea, Giroud ile yolları ayırmak istemiyor.

1 yıllık sözleşme teklif edilecek

Mauruzio Sarri'nin takımda kalıp kalmayacağına göre transferde hareket edecek olan Chelsea'nin tecrübeli golcüye 1 yıl daha sözleşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.