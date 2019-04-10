HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Yeni muhtar görevinin ilk gününde şok yaşadı

Yeni muhtar görevinin ilk gününde şok yaşadı

BURSA’nın İnegöl İlçesi Burhaniye Mahallesi'ne 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen Coşkun Yıldız, görevinin ilk gününde şok yaşadı. Mazbatasını alarak muhtarlık binasına gelen Yıldız, önceki muhtar Harun Yıldız'ın muhtarlık binasını boşalttığını gördü.

Burhaniye Mahallesi Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti. 

Muhtarlık binasından içeriye girdiğinde büyük bir şok yaşadığı belirten Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız, ''İki aday olarak seçime girdik ve seçimlerde Burhaniye mahallesi sakinleri beni tercih etti. Dün mazbatamı alarak göreve başladım. Kaymakamlıktan mührümüzü ve binamızın anahtarını aldıktan sonra muhtarlık binasına geldim. İçeride sadece belediyemizin verdiği bilgisayar dışında hiçbir şey yoktu.

Eski muhtarın Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların kendisine hediye geldiğini ve vatandaşın geri istediğini iddia etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Mahalle sakinlerine hizmet veremiyorum. İnsanlar da mağdur ben de mağdurum. Muhtarlık binasının malzemeleri için hayırseverlerden ve mahalle sakinlerinden destek bekliyoruz. Biz bu göreve birlik ve beraberlik için geldik. Herkesten destek bekliyoruz. 25 yıl muhtarlık yapan bir kişinin en azından bize bir hediye bırakması lazımdı. Yazık'' dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Yeni seçilen başkan müdürlere çöp toplatıyor
Yeni seçilen başkan müdürlere çöp toplatıyor
CHP'den istanbul hamlesi! YSK'ya mazbatayı almak için gidecekler
CHP'den istanbul hamlesi! YSK'ya mazbatayı almak için gidecekler
Fiorentina'dan teklif var mı? İlk kez konuştu
Fiorentina'dan teklif var mı? İlk kez konuştu
Kendisini yumruklatan genç iç kanamadan öldü
Kendisini yumruklatan genç iç kanamadan öldü
iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği WhatsApp müjdesi geliyor!
iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği WhatsApp müjdesi geliyor!
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav yeri sorgulama
AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav yeri sorgulama
Magic Johnson istifa etti
Magic Johnson istifa etti
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Trans yağlar hakkında bilmeniz gerekenler: Alzheimer tetikleyicisi
Trans yağlar hakkında bilmeniz gerekenler: Alzheimer tetikleyicisi
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları kaç para nerelere taksi var?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları kaç para nerelere taksi var?
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl girilir VBS girişi sayfası
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl girilir VBS girişi sayfası
Parkinson hastalığı nedir Dünya Parkinson Günü ne zaman
Parkinson hastalığı nedir Dünya Parkinson Günü ne zaman
Kara delik Güneş'i ve Dünya'yı yutabilir mi?
Kara delik Güneş'i ve Dünya'yı yutabilir mi?
Yorumlar