Emniyet harekete geçti! Aralarında kamu görevlileri de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu çalışanlarının da aralarında yer aldığı 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen gözaltı işlemleri devam ediyor.

10'u kamu çalışanı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 10'u kamu çalışanı 26 kişi hakkında "örgüt kurma", "örgüte yardım", "fuhşa aracılık ve yer temin etme", "rüşvet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.