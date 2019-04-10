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e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl girilir VBS girişi sayfası

e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl girilir VBS girişi sayfası

MEB tarafından 2007 yılından beri uygulanan e okul sistemi velilerin şu sıralar gündeminde. 2. yarıyılın sınavları başladı. Veliler ise okula gitmeden, sınav sonuçları nasıl sorgulanır merak ediyor. e okul VBS sistemine giriş yapan veliler öğrencisinin sınav sonuçlarını, devamsızlık durumunu 7/24 anında görebiliyor. İşte e okul VBS sistemi kaydı ve girişi...

e okul veli bilgilendirme sistemi uygulamasına nasıl kayıt olunur, e okul nasıl kullanılır sorusu özellikle velilerin gündeminde. 2. yarıyılın sınavları başladı. Veliler ise sınav sonuçlarını e okul VBS sisteminden öğrenmek için E OKUL VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Öncelikle veliler bilgisayar ekranından e okul VBS sistemini indirebileceği gibi akıllı telefonlarına da anında bu uygulamayı indirebilir. Akıllı telefonunuzun play store uygulamasından e okul'u kolayca indirebilirsiniz. Öğrencinizin doğum yılı, doğum yeri ve sınıf bilgilerini de girdikten sonra e okul sistemini telefonunuza yüklemiş olacaksınız. Okullar ise 14 Haziran cuma günü kapanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR: Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

*Devamsızlık sorgulama

*Yazılı sonuçları

*Sözlü sonuçları

*Karne notları

*Haftalık ders programları

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR: E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

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