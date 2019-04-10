İhracat birim değer endeksi Şubat´ta yüzde 6.3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi 2019 Şubat döneminde yüzde 6,3 azaldı.

Buna göre; ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 5,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 10,3 arttı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 148,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 15,9 azaldı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31,5, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 162,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 azalarak, 2019 Şubat ayında 160,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Şubat ayında 139,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 artarak, 2019 Şubat ayında 153,6 oldu.

İthalat miktar endeksi yüzde 2,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında 118,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2019 Şubat ayında 121 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Şubat ayında 132,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16 azalarak, 2019 Şubat ayında 111,4 oldu.

Dış ticaret haddi 101,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Şubat ayında 107,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2019 yılı Şubat ayında 101,7 oldu.