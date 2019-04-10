FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon!
GAZİANTEP merkezli 16 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonda, 32 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin Gaziantep merkezli 16 ilde, eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 22 kişi, dün gözaltına alındı.
10 kişi daha gözaltına alındı
Bugün devam edilen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mahrem imamlar ardışık olarak aramış
Şüphelilerin, 'mahrem imamlar' tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı belirlendi. Emniyette 32 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.