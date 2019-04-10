HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Seçimde muhtarlığı kavgada gözünü kaybetti

Seçimde muhtarlığı kavgada gözünü kaybetti

OSMANİYE'de girdiği muhtarlık seçimini 150 oyla kaybeden Aziz Deprem (42) kendisine destek verenlere teşekkür ziyareti yaptığı sırada bir kişi ile çıkan tartışma sonrası uğradığı saldırıda sol gözünü kaybetti.

İki çocuk babası Aziz Deprem, Rahime Hatun Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 8 bin 200 seçmenin bulunduğu ve 7 kişinin yarıştığı muhtarlık seçiminde Deprem, 150 oyla kaybetti. Seçim sonrası kendisine destek veren kişilere teşekkür etmek isteyen Deprem, ikameti başka mahallede bulunan fakat sahte adres beyannamesinde bulunduğunu iddia ettiği S.A. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada S.A., Deprem'in gözüne elindeki anahtarlıkla vurdu. Aldığı darbeyle, yere yığılan Deprem'i çevredekiler en yakındaki hastaneye kaldırdı. Gözünde görme problemi oluşan Deprem, tedavisinin ardından Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Deprem'in gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğu anlaşıldı. Kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Aziz Deprem, "Benim gözümü geri versinler, beni bu hale getiren kişiden şikayetçiyim. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum" dedi. Savcılık ve polise de giderek şikayette bulunduğunun söyleyen Deprem, olayın sorumlularının cezandırılmasını istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon!
Tottenham'da Harry Kane şoku
Tottenham'da Harry Kane şoku
Emniyet harekete geçti! Aralarında kamu görevlileri de var
Emniyet harekete geçti! Aralarında kamu görevlileri de var
Kıdem Tazminatı fonu nasıl işleyecek?
Kıdem Tazminatı fonu nasıl işleyecek?
Yeni muhtar görevinin ilk gününde şok yaşadı
Yeni muhtar görevinin ilk gününde şok yaşadı
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
Chelsea'den Fenerbahçe'yi üzecek haber
ÖNCEKİ HABERLER
E okul VBS girişi sınav sonuçları nasıl sorgulanır TC ile giriş
E okul VBS girişi sınav sonuçları nasıl sorgulanır TC ile giriş
İhracat birim değer endeksi Şubat´ta yüzde 6.3 azaldı
İhracat birim değer endeksi Şubat´ta yüzde 6.3 azaldı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
Kara delik nedir? Avrupa Güney Gözlemevi kara deliğin ilk fotoğrafını yayınladı
TOKİ 198 iş yeri ile 25 konutu satışa çıkardı
TOKİ 198 iş yeri ile 25 konutu satışa çıkardı
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl girilir VBS girişi sayfası
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl girilir VBS girişi sayfası
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları kaç para nerelere taksi var?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları kaç para nerelere taksi var?
Yeni seçilen başkan müdürlere çöp toplatıyor
Yeni seçilen başkan müdürlere çöp toplatıyor
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Yorumlar