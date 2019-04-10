Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan ilginç benzetme: Kasabaya bir deli lazımdı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar" açıklaması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Bodrum'da tüm yanlışların üzerine gideceklerini belirten Aras, "Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar" diye konuştu.

"Buna birinin 'Dur' demesi lazımdı"

Kaçak yapıların üzerine ciddiyetle gideceklerini ve güçlü ekip kurduklarını belirten Aras, "Bodrum'da 2 katlı otellerin yerine 4, 5, 6 katlı otel yapılmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz artık. Buna birinin 'Dur' demesi lazımdı. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar.

"Kesinlikle izin vermeyeceğiz"

Aras, "Bizler meclisimiz, başkan yardımcılarımız, personelimiz ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla tamamen bu işe motive olmuş durumdayız ve onların da arkasında duracağım sonuna kadar. İmar müdürümüz, fen işleri müdürümüz, zabıta müdürümüz onların da sonuna kadar arkasında duracağız. Onların ezilmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış yapmalarına da kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.