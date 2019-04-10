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İmamoğlu'nun oyunu yapıldı! İşte "Mazbata Onlıne" ile ilgili çok şaşıracağınız detaylar

İmamoğlu'nun oyunu yapıldı! İşte "Mazbata Onlıne" ile ilgili çok şaşıracağınız detaylar

İstanbul'da yeniden sayım yapılırken "Mazbata Online" isimli oyun yayınlandı. Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken yeterli sayıda sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, AK Parti cephesinden ise itiraz sesleri yükseliyor.

İmamoğlu'nun animasyonu mazbataya ulaşmaya çalışıyor

Devam eden mazbata tartışmalarının yanında, internet üzerinden oynanan "Mazbata Online" isimli bir oyun gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

"Amaç, 39 ilçenin sandıklarını toplamasını sağlamak"

Oyunun açıklama kısmında ise "Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oyunumuzda amaç, İmamoğlu'nun bütün 39 İstanbul ilçesinin sandıklarını toplamasını sağlamak. Bunun için ister ekranda bulunan Joystick ve Ateş tuşunu kullanın, isterseniz de klavyenizle oynayın" ifadeleri yer alıyor.

Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor.

Kazanınca "İzmir Marşı" çalıyor

Oyunun başarıyla tamamlanması halinde ise, oyunun sonunda İzmir Marşı çalıyor. Öte yandan yoğunluk nedeniyle oyunun sayfasına girmede sıkıntılar yaşanıyor.

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