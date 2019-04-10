Kazada öldüğü sanılıyordu kocası her şeyi itiraf etti

OSMANİYE'de eşinin ölümünden 1 hafta sonra silahlı saldırı olayına karışan kişinin durumundan kuşkulanan polis, şüphelinin, trafik kazası süsü vererek sulama kanalında karısını boğduğunu ortaya çıkardı. Başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sabah saatlerinde iş yerini açan B.V'nin, av tüfeğiyle yaralandığı olayın ardından soruşturma başlattı. Saldırıya karışan Adem B. gözaltına alındı.

Adem B'nin, bu olaydan yaklaşık bir hafta önce eşinin trafik kazasında ölmesinden şüphelenen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Kendisini aldattığından şüphelenmiş

Polis yaptığı çalışmada, zanlının, kendisini aldattığından şüphelendiği karısının kullandığı ve içinde 3 yaşındaki kızının da yer aldığı otomobilin direksiyonunu kırarak, sulama kanalına devrilmesini sağladığını belirledi.

30 santimetre derinliğindeki suda boğmuş

Araçtan indirdiği eşini kanaldaki 30 santimetre derinliğindeki suda boğduğu belirlenen şüpheli, ifadesinde de cinayeti itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.