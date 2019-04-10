CHP'den reform paketi'ne kırmızı ışık!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketiyle ilgili "Böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi bilsinler" dedi.

Aykut Erdoğdu, "İşsizlik sigortasından sonra belli ki işçinin kıdem tazminatına da çökecekler, alın terini gasbedecekler. Kıdem tazminatı işçinin güvencesidir. Bu düzenlemenin işçilerin hak kaybına yol açabileceği bellidir. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi bilsinler" diye konuştu.

"İşe yaramaz"

Erdoğdu, Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "İş dünyası hareketsiz bir durumda mazbatanın verilmesini bekliyor. Eğer aksi bir durum olursa ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kalacak. Demokrasinin olmadığı bir yerde istediğiniz yapısal reformları yapın işe yaramaz" ifadelerini kullandı.