Çin'de kripto paralar yasaklanabilir

ÇİN kripto para madenciliğini yasaklama niyetinde olduğunun sinyalini verdi. Kripto madenciliği, düşen dijital para fiyatları, sert rekabet ve azalan yatırımcı ilgisi nedeniyle halihazırda zor bir dönemden geçiyor.

ÇİN'in üst düzey ekonomik planlamacısı Ulusal Kalkınma Reform Komisyonu'nun tasfiye etme niyetinde olduğu endüstriler arasında kripto para madenciliği de bulunuyor. Bu hafta yayınlanan listedeki sektörlerin elenme nedeniyse önemli ölçüde kaynak israfı ya da çevre kirliliği.

Söz konusu esaslarla ilgili geri bildirim bekleyen komisyon, kripto madencilik yasağının yayınlanır yayınlanmaz başlayabileceğini belirtiyor. Danışma süreci 7 Mayıs tarihinde sona erecek.

Yüzde 70'ine Çin sahip

Bir dönem Bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 70'i ve işlemlerin yüzde 90'ına sahip olan Çin'de otoriteler, spekülatif balon, dolandırıcılık ve savurgan enerji tüketimi endişeleriyle kripto sektörünün daraltılması için iki yıla yakın kampanya yürüttüler.

2017 yılında kripto para halka arzlarının yasaklanması ve yerel platformlara işlemlere son vermeleri çağrısında bulunulması sonrasında Çinli yetkililer, 2018'de kripto madenciliğine yönelik talebi kırmak üzere öneri hazırlamışlardı