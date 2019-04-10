Melih Gökçek'ten bomba seçim hesabı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki şaibeyle ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.
"Binali Bey, 20.000 oy öne geçer..."
Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Sadece geçerli sayılmayan oylar sayıldı. 16.000 hırsızlık tespit edildi.
31.000 sandık tekrar sayılsa, her sandıktan bir CHP çalıntı oy tespit edilse Binali Bey, 20.000 oy öne geçer..."