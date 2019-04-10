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Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz

Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Prof. Dr.  Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız.”

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