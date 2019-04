Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız.”

We strongly condemn the Italian Parliament’s most recent attempt at distorting and politicizing our nation’s history.



This is unproductive, hostile and deplorable.



Instead of attacking each other’s memories, we must all work together to ensure that truth prevails over fiction.