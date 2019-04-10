Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Bu bir darbe girişimidir

ABD Başkanı Donald Trump flaş açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesindeki ve dünyadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen, Rusya ve Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri için gizli anlaşma yaptığına dair iddiaların ele alındığı soruşturmayı darbe girişimi olarak niteledi.

'Netenyahu'nun kazanması barış göstergesi'

İsrail'deki seçimlere de değinen Trump, Binyamin Netenyahu'nun kazanmasını "barış göstergesi" olarak nitelediğini ifade etti.