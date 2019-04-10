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Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı attı

Beşiktaş istiyordu! Orkun Kökçü imzayı attı

Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Orkun Kökçü, Feyenoord ile olan sözleşmesini 2023 yılına dek uzattı.

Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak tercihini Hollanda'da kalmaktan yana kullanan Feyenoord’da forma giyen 18 yaşındaki Orkun Kökçü, kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Daha önce De Telegraaf'a  konuşan gurbetçi futbolcu,  Türkiye'nin ilgisini doğrularken, ''Türkiye'nin ilgisi vardı ancak bu A takım için değil, U19 takımı içindi ve bu nedenle burada kalmayı tercih ettim'' demişti.

''Türkiye'den çok fazla takdir görmedim''
Milli Takım için Türkiye'den yeterince değer görmediğini söyleyen Kökçü, ''Kalbim Hollanda'dan yana. Türkiye'den çok fazla takdir görmedim'' diye konuşmuştu.

''Türkiye için oynarsam ayıp etmiş olur muyum, bilmiyorum''
Henüz karar vermediğini vurgulayan genç yetenek, ''Türkiye için oynarsam ayıp etmiş olur muyum, bilmiyorum. Ancak kalbini dinlersen en iyi kararı verirsin'' demişti.

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