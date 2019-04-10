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İşte herkesin merakla beklediği kara delik fotoğrafı

İşte herkesin merakla beklediği kara delik fotoğrafı

Yıllardır süren çalışmaların ardından astronomlar, çekilen ilk kara delik fotoğrafını canlı yayında dünyayla paylaştı.

Dünya çapında 200 bilim insanından oluşan bir ekip bugün ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın dünyanın farklı yerlerinde bulunan 8 teleskoptan toplanan verilerle elde edildiği belirtiliyor.

İşte galaksinin merkezinde bizden 26000 ışık yılı uzaklıktaki kara deliğin fotoğrafı...

Ayrıca TSİ 16.00'da “Event Horizon – Olay Ufku Teleskopu Projesi”nde çalışan astronomlar, 2017’den beri kara deliklerle ilgili sürdürdükleri çalışmanın "çığır açıcı sonuçlarını" açıkladı.

Event Horizon Teleskobu- Olay Ufku Teleskobu
Bu teleskop, yıllardır Samanyolu'nun kalbine bakıyor, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A'nın bulunduğu yerin fotoğrafını almaya çalışıyor.

Ayrıca, Kara deliklerin kendileri görünmez çünkü tüm elektromanyetik radyasyonu emiyorlar, yani teleskoplarımızın hiçbiri  (radyo, X-ray, optik, gama-ışını teleskopları da dâhil) onları tespit edemez.

Ancak kara deliğin olay ufkunu görmek (ışığın artık kaçış hızına ulaşamayacağı bir kara deliğin dışındaki nokta) kolay olmasa da teorik olarak mümkün.

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