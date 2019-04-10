Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama

2019 Mayıs celp döneminde silah altına alınacak olan yükümlülerin askerlik yerleri açıklandı. 99/2. askerlik yeri sorgulama sayfası haberimizde. Askerlik yeri sorgulama işlemi e devlet şifresiyle de yapılacak. İşte detaylar...

Askerlik yeri sorgulama işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2019 Mayıs sınıflandırma sonuçlarını açıklamasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. 99/2 askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. 2019 Mayıs celp dönemi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 99/2 askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet giriş ile 2019 Mayıs askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

99/2 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR: Askerlik yeri sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2019 Mayıs celbine silahaltına alınacak yükümlüler, e-Devlet'in resmi internet sitesine T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile girerek askerlik yerlerini görüntüleyebilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Mayıs 2019 Er Celp Dönemi duyurusu;

1999 Doğumlu Ve Bunlarla İşleme Tabi Er Statüsündeki Yükümlülerden, Kayıtlı Olduğu Askerlik Şubesinin Genel Celp Dönemi Mayıs 2019 Olanlar,

Celp Dönemi Mayıs 2019 Olmadığı Halde, Mayıs 2019 Celp Döneminde Silâhaltına Alınmak İsteyen Yükümlülerden Bu Talepleri Uygun Bulunanlar,

Yasal Nedenlerle Askerlikleri Ertelenenler İle Sevkleri Tehir Edilenlerden, Erteleme Ve Sevk Tehir Şartlarını Kaybettiklerinden Mayıs 2019 Er Celp Döneminde Sevke Tabi Olanların Sevkleri Yapılacaktır.

Sevke Tabi Yükümlüler, Sevk Edilecekleri Sınıf Ve Eğitim Merkezleri İle Hangi Grupta Silahaltına Alınacaklarını, Askerlik Şubeleri İle E-Devlet Üzerinden 09 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Öğrenebilecekler, Nüfus Cüzdanlarını İbraz Etmek Suretiyle Askerlik Şubelerinden Veya E-Devlet Üzerinden Sevk Evrakını Alabileceklerdir.

Mayıs 2019 Er Celbinde Sevke Tabi Yükümlülerden:

Birinci Grupta Sevke Tabi Olanlar Sevk İşlemlerini;

(1) Askerlik Şubelerinden 09 Nisan – 26 Nisan 2019,

(2) E-Devlet Üzerinden 09 Nisan - 25 Nisan 2019 Tarihlerinde Yaptırabileceklerdir

İkinci Grupta Sevke Tabi Olanlar Sevk İşlemlerini;

(1) Askerlik Şubelerinden 04 Haziran – 13 Haziran 2019,

(2) E-Devlet Üzerinden 04 Haziran – 12 Haziran 2019 Tarihlerinde Yaptırabileceklerdir.

Sevk Evrakını Alan Yükümlüler Yol Ve İaşe Bedellerini Nüfus Cüzdanlarını İbraz Etmek Suretiyle Ptt İşyerlerinden Veya Ptt Kart İle Ptt Matiklerden Alabileceklerdir.

Mayıs 2019 Er Celbi 1'inci Grupta Sevke Tabi Olanlardan 26 Nisan 2019 Dahil, 2'nci Grupta Sevke Tabi Olanlardan 13 Haziran 2019 Dahil Tarihine Kadar Sevk İşlemini Yaptırmayanlar İle Yoklama Kaçağı Olup, Yoklamasını Müteakip 15 Gün İçerisinde Sevk Evrakını Almayanlar, Sevk Evrakını Aldıkları Halde Kendilerine Tanınan Yasal Yol Süresi Sonuna Kadar Birliklerine Katılmayanlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 89'uncu Maddesi Gereğince Bakaya İşlemine Tabi Tutulacaklardır.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi Gereğince Bu Duyuru Yükümlülere Tebliğ Niteliğindedir.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER: Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlik Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri, Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat, Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir. 2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğne: Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve Vatka: Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil Giysiler: Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

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