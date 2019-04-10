Muhtar maaşları 2019 ne kadar oldu ödeme günü ne zaman?

2019 yerel seçimlerinin ardından muhtarlar belirlendi ve yeni bi süreç başladı. Peki muhtarlar 2019 yılında net ne kadar muhtarlık maaşı alacaklar? En düşük ve en yüksek muhtarlık maaşları kaç para oldu?

Muhtar maaşları ne kadar oldu, 2019 muhtar maaşları net kaç para oldu araştırması başladı. 2019 yerel seçim sonuçlarına gçre muhtarlar belli oldu. Şimdi gözler muhtarların alacağı 2019 maaşına çevrildi.

Muhtarlar ne kadar kazanacak?: Köy ve mahalle muhtarlarına 14750 gösterge üzerinden maaş ödeniyor. Bu göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Yeni seçilecek muhtarlar haziran ayına kadar bin 911 lira, temmuz ayından sonra ise en az 2 bin 7 lira alacaklar.

Emeklilik hakları: Köy ve mahalle muhtarlarından, emekli aylığı (emekli sandığı, ssk, bağkur) almakta olanların emekli aylıkları kesilmez.

Daha önce emekli sandığı veya sigortalı (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a veya 4/c maddesi kapsamında) çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bunların sosyal güvenlik primleri (prime esas kazanç alt sınırından), il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan SGK’ya ödenir.