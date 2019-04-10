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Kocaeli'nde örümcek adamlara operasyon

Anadolu Ajansı
Kocaeli'nde örümcek adamlara operasyon

KOCAELİ'nde binaların bir ve ikinci katlarına tırmanarak balkon kapılarından girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 22 Mart-6 Nisan tarihlerinde bazıları ikinci katta olan 10 evden ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, para, televizyon ve bir otomobilin anahtarının alınarak çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis, dört kişinin pencerelerin korkuluk demirleriyle yağmur suyu gider borularından tırmanarak evlere girdiğini belirledi.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerin İstanbul'un Maltepe ilçesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi hırsızlıkta kullandıkları öne sürülen otomobille kaçmak istemeleri üzerine yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına aldı. 

Şüpheliler V.Ş. (20), A.Y. (22), Z.G. (25) ve E.A. (18), emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

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