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Yavuz Bingöl kimi tokatladığını açıkladı

Yavuz Bingöl kimi tokatladığını açıkladı

Geçen günlerde ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün birini tokatladığı iddia edilmişti. Bingöl haberi doğruladı ve kimi tokatladığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, hakkında çıkan dayak iddialarına yanıt verdi.
Şubat ayında hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz günlerde de kalbine 4 adet stent takılan Yavuz Bingöl, birkaç gündür konuşulan Kıbrıs’ta havaalanı personelini tokatladığı iddialarına açıklık getirdi.

Yanındaki çalışanını tokatladığını söyleyen Bingöl, “Bagajımızı verdik, sıraya girdik. O esnada bir beyefendi ‘Sıraya girsenize’ diye çıkıştı. Orkestradan bir arkadaşım kabadayılık yapmaya başlayınca, araya girip kendine gelmesi için tokat attım.”diyerek, görevliye vurmadığını belirtti.

Özür dileyecek

Hayatında ilk defa sinirlerine hakim olamayarak böyle bir olay yaşadığını açıklayan Bingöl, hatasının farkında olduğunu ve arkadaşından özür dileyeceğini söyledi.

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