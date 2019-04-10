Heerenveen, Riekerink ile yollarını ayırdı
Heerenveen, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in görevine son verdi.
Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verdi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Riekerink, Heerenveen'in başında çıktı 32 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.
29. haftası sona eren Hollanda Eredivisie'de Heerenveen 36 puanla 10. sırada yer alıyor. Hollanda ekibini sezon sonuna kadar Johnny Jansen'in çalıştıracağı açıklandı.