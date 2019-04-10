Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından bu yıl sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.