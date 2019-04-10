HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Anadolu Ajansı
Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından bu yıl sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek'ten bomba seçim hesabı
Melih Gökçek'ten bomba seçim hesabı
Avrupa'nın 7'nci harikası Taha Akgül!
Avrupa'nın 7'nci harikası Taha Akgül!
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in annesi öldü
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in annesi öldü
YSK'dan KHK'lı başkanlar için karar
YSK'dan KHK'lı başkanlar için karar
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçim iptal edildi
ABD Başkanı Trump: Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi
ABD Başkanı Trump: Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi
ÖNCEKİ HABERLER
AB Zirvesi Brexit gündemiyle toplandı
AB Zirvesi Brexit gündemiyle toplandı
Bakan Selçuk: LGS'de ezbere dayalı soru sormuyoruz
Bakan Selçuk: LGS'de ezbere dayalı soru sormuyoruz
Çocuklar Duymasın 76. bölüm fragmanı
Çocuklar Duymasın 76. bölüm fragmanı
ABD’de kafede patlama! Çok sayıda yaralı var
ABD’de kafede patlama! Çok sayıda yaralı var
CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül
CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı
Ersun Yanal'ın derbi öncesi zor tercihi
Ersun Yanal'ın derbi öncesi zor tercihi
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Askerlik yeri sorgulama 99/2 askerlik yeri TC ile sorgulama
Yorumlar