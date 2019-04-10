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Fikret Orman'dan Adem Ljajic açıklaması

Demirören Haber Ajansı
Fikret Orman'dan Adem Ljajic açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in durumuna ilişkin "Kontratı zaten yapmıştık geçen sezondan, önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var" diye konuştu.

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, Bursa'da bir AVM'de bulunan Kartal Yuvası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa siyah beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, başkan Orman taraftarlar ile tek tek fotoğraf çektirdi ve minik Beşiktaşlılara ise özel ilgi gösterdi. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Fikret Orman, ligin son haftalarına doğru gelindiğini ve maçlar hakkında artık iddialı bir şeyler söylemenin çok mümkün olmadığını dile getirdi.

"Rakibimiz de çok kuvvetli bir takım"
Süper Lig'de sezonun bitimine bir buçuk ay gibi bir sürenin kaldığını hatırlatan başkan Orman, Medipol Başakşehir ile zor bir maça çıkacaklarını ifade ederek "Vodafone Park'ta oynanacak maçımız bizim için bir avantaj ama rakibimiz de çok kuvvetli bir rakip. Herkes yenmek için çıkacak, biz de elimizden geleni yapacağız, inşallah galip gelen, gülen taraf biz oluruz" dedi. Başkan Orman, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle alakalı ise bir yorum yapmadı.

"Adem Ljajic ile kontratımız var"
Son günlerde performansıyla öne çıkan Adem Ljajic konusuna da değinen Orman, "Adem Ljajic ile kontratımız var, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şeyi yok. Onun için çok böyle, 'aaa' diyecek bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık geçen sezondan, önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var" diye konuştu.

"Bursaspor bizim dostumuz"
Bursaspor ile Beşiktaş arasında bir süredir yaşanan gerilimlere dair de konuşan başkan Orman, "Bursaspor bizim dostumuz, başkanları Ali ağabey (Ali Ay) çok sevdiğimiz bir spor adamı, benim çok yakın dostum. Bursaspor'a olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu sene hiç para almadan Umut Nayir'i verdim ben, kiralık oynuyor burada, beklentisiz yaptık. Kötülükten beslenenlere bu camialar yer vermeyecekler. Kötülükten beslenenler kötülük olduğu zaman ortaya çıkarlar. Bursaspor'a Türkiye liginin ihtiyacı var. Bu sezon zor bir sezon geçiriyorlar ama her sene olur böyle şeyler yani, bizim de hep şampiyonluklarla geçmiyor" açıklamalarında bulundu.

Kartal Yuvası için de hayırlı olsun dileklerini ileten Orman, daha önce kendilerine Beşiktaş'ın Bursa'da mağaza açamayacağı söylendiğini ancak bugün gelinen noktada birçok mağaza açtıklarını belirterek, Bursa'da Beşiktaş taraftarının da olduğunu söyledi. Başkan Orman ayrıca taraftarların formalarını da imzaladı.

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