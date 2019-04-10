Reform paketi sonrası dolar önce yükseldi sonra gevşedi

Doların gözü bugün açıklanacak ekonomik reform paketindeydi. Berat Albayrak'ın açıklaması sonrası 5.71'leri gören dolar daha sonra gevşedi.

ABD ile yeniden gerilen ilişkiler, Rus S-400'e dair yaptırım açıklamaları ve İstanbul'da hala netleşmeyen seçim sonnuçları doların gerilmesine neden oldu.

Partiler ardı ardına Yüksek Seçim Kurulu'na gideceklerini duyururkrn bugün doların gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik reform paketindeydi.

Açıklanan pakette vergiden, kıdem tazminatından, emeklilikten, tarıma kadar birçok başlık yer aldı. Paketin açıklandığı sıralarda dolar 5.71'e yükseldi. Daha sonra ise gevşedi.

Dolar sabah başladığı işlem seviyesine akşam kapanış saatlerinde geri döndü

Saat 17:15'te dolar kuru

Saat 08:48'de dolar, euro-sterlin