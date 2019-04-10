Gram altın 240'a dayandı işte 10 Nisan altın fiyatları
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 238 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazancıyla 238,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybıyla 238 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.602 liradan satılıyor.
Saat 10:00'da gram ve çeyrek altın fiyatları
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.