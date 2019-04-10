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CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül

Anadolu Ajansı
CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER'in, 'bilgiye erişim' alanında 366 proje arasından 'En İyi Proje' olarak seçildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER 'bilgiye erişim' alanında 366 proje arasından 'En İyi Proje' olarak seçildi" ifadelerini kullandı.

Altun, zirve ve ödüle ilişkin görselleri de hesabından paylaştı.

18 kategoride bin 64 proje yarıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ödüle ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan CİMER, ana faaliyet alanlarımız arasında bulunan devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek bağlamında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülü aldıklarını belirten Altun, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre'de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER’in 'bilgiye rrişim' alanında 366 proje arasından 'En İyi Proje' olarak seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

2 milyondan fazla oy kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 kategoride toplam bin 64 adayın katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 milyondan fazla oyun kullanıldığı yarışmada CİMER ile 'bilgiye erişim' kategorisinde en çok oyu alan 5 proje arasına girerek, 'WSIS Prize 2019 Champion' ödülünün sahibi oldu. 

8 Nisan 2019'da başlayan 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri' teması ile 12 Nisan'a kadar devam edecek Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimiyle ilgili geniş bir topluluğun her yıl bir araya gelmesini sağlıyor. 

Zirve, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), UNESCO, UNDP ve UNCTAD'ın iş birliği kapsamında organize ediliyor.

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