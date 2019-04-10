YSK'dan MHP Kozan Belediye Başkanı Nihat Atlı kararı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen son dakika habere göre Adana Kozan Belediye Başkanlığı MHP'den Saadet Partisi'ne geçti.

Yüksek Seçim Kurulu, MHP'den Adana Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın seçilme yeterliliğine sahip olmadığını açıkladı. YSK Atlı'nın belediye başkanlığını düşürdü. Nihat Atlı'nın mazbatası Saadet Partili Kazım Özgan'a verilecek.

Nihat Atlı 29 bin 197, Saadet Partisi adayı Kazım Özgan 16 bin 456, İYİ Parti adayı Musa Öztürk 15 bin 945 oy almıştı.

Nihat Atlı'nın sabıkası MHP'nin aday yaptığı Nihat Atlı'nın, bir cinayetten 20 yıl ağır hapis, küçük yaşta kızı alıkoyma, yaralama, azmettirme, ruhsatsız tabanca, organize çete suçundan hapis cezası aldığı ve dosyanın Yargıtay'da beklediği öğrenildi.

Başvuruyu Saadet Partisi yaptı

YSK kararı Saadet Partisi'nin başvuru sonrası verdi. SP'nin "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuru reddedilince İl Seçim Kuruluna itiraza gidildi.

İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunca verilen kararda, Nihat Atlı'nın belediye başkan adaylarının ilan edildiği tarihte ve seçimin yapıldığı 31 Mart'ta seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu belirtildi. Atlı'nın almış olduğu yasaklanmış hakların geri bırakılması kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğu aktarılan kararda, bunun Nihat Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediği, bu kararın kesinleştiği 5 Nisan tarihinden sonra yapılacak seçimlere katılma hakkı tanıdığı ifade edildi.

Konuya son noktasyı ise bugün YSK koymuş oldu.