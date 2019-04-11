Sultanbeyli’de Hüseyin Keskin’le yeni dönem

31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin mazbatasını aldı. Başkan Keskin Mazbata töreninde yaptığı konuşmada, tüm Sultanbeylili hemşehrilerine teşekkür etti.

Kendisine oy versin ya da vermesin herkesin belediye başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Keskin, “10 yıl boyunca sadece bize oy verenlerin başkanı olmadık ve herkesi sevgiyle kucakladık. Yeni dönemimizde de aynı düsturumuzu sürdüreceğiz”. şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 31 Mart seçimlerinden yüzde 59.4 gibi yüksek bir oy alarak zaferle çıktı. 2009 yılında göreve gelen Başkan Keskin, yapılan törenle mazbatasını alarak 3. dönemine başladı. Diğer taraftan her seçimde İstanbul’da AK Parti’ye verilen oy oranı rekorunu elinde bulunduran Sultanbeyli, bu seçimde de geleneği bozmadı. İstanbul’da AK Parti’ye verdiği yüzde 66’lık İBB oy oranıyla yeni bir rekora imza attı.

Başkan Keskin’den Önemli Mesajlar

Mazbata töreninde konuşan Başkan Keskin Sultanbeyli’de yeni bir dönem başladığını vurguladı. 10 yılda yapılan hizmetleri daha da taçlandıracaklarını kaydeden Başkan Keskin, “Sultanbeyli’mizi mega yatırımlarla donatmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 10 yıl boyunca olduğu gibi; bize oy versin vermesin, biz herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizle omuz omuza verecek ve ilçemize hizmetlerimizi artıracağız."

"MHP ile birlikte kurduğumuz cumhur ittifakının ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi ilçemizde de sandıktan birinci çıkması vesilesiyle partimizin ilçemizden sorumlu İl Koordinatörü Sayın Barış Özerol’a, AK Parti İlçe Başkanımız sayın Ali Tombaş’a, Milliyetçi Hareket Partisi’nin İlçe Başkanı Sayın Abdullah Çınar başta olmak üzere MHP’nin tüm teşkilat kadrosuna ve MHP’ye gönül veren vatandaşlarımıza, partimizin kadın kollarına, gençlik kollarına, SKM Başkanımız Sayın Yakup Yılmaz’a, gönül belediyeciliğini sokak sokak anlatan partili kardeşlerime, seçim sürecinde ve seçim gününde görevli olmadığı halde davamıza olan inancıyla gönüllü çalışan arkadaşlarıma, kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

"Ayrıca gönül belediyeciliğini samimi ve kararlı duruşuyla İstanbul’un her noktasını karış karış gezerek anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım’a saygılarımı arz ediyor, gelecek hayırlı sonuçlar neticesinde kazananın İstanbul olmasını arzu ediyorum. Buna ilaveten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım’a %66 gibi bir oy oranıyla oy vererek ilçemizi İstanbul genelinde birinciliğe taşıyan seçmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

“Milli İradenin Dışında Hiçbir Güç Tanımadık”

Sultanbeylililerin teveccühüyle üçüncü dönemin başladığını ifade eden Başkan Keskin, “Muhabbetiniz, sevginiz, desteğiniz, kardeşliğiniz ve dualarınızla 2019 mahalli idareler seçimlerinde şahsıma üçüncü defa belediye başkanlığı teveccühünde bulunduğunuz için bir kez daha hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Belediyemizde çalışan her bir personelimizi, çalışma arkadaşımızı ben aynı zamanda bir dava arkadaşım, mücadele arkadaşım olarak görüyorum. Sizlerle bu yol arkadaşlığımız en güçlü şekilde sürdüğü sürece Sultanbeyli’ye önümüzdeki beş sene boyunca nice hizmetleri gerçekleştireceğimizi şimdiden görüyor ve tıpkı 2009’daki o ilk heyecanı yaşıyorum. Milli iradenin dışında hiçbir güç tanımadan bugünlere gelerek tıpkı 2009 ve 2014 yılında olduğu gibi 2019 yılında da aziz hemşerilerimizin bizlerin yanında olduğunu bildiğimiz için Rabbimize hamdediyor, birlik ve beraberlik içerisinde kadim ilçemizi en güzel yarınlara taşıyacağımızın sözünü veriyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş ve MHP İlçe Başkanı Abdullah Çınar da mazbata töreninde birer selamlama konuşması yaparak yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Keskin’in ile birlikte meclis üyelerine ve muhtarlara da mazbataları verildi.