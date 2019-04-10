AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü talimatlarında bütün birim başkanlmarına, il, ilçe, beldelerde vatandaşımızın bize verdiği mesajı, beklentileri, memnun oldukları, olmadıkları nelerdir diye anlaşılması için talimat vermiştir. Bütün birimler bu değerlendirmeyi yapacaktır. Yerel Yönetimler Başkanlığı bütün bu süreçle ilgili bir sunum gerçekleştirecektir. Seçim İşleri Başkanlığı da bir sunum gerçekleştirecektir. Geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış, merkez sağ içinde yer almış ve sürekli vesayet odaklarıyla birlikte olan bir şahıs bu seçimin intikam seçimi ifadesinde bulunmuştur. Bu sistemleri birbiriyle intikam ilişkisine sokmak son derece yanlıştır. Türkiye'nin neden parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiği açıktır. Geçmişte yargı ve darbe vesayetiyle paramparça olmuş yapılar içerisinde neredeyse 9 aya bir hükümet düşmüştür.

"İntikam diye sunanlar milletten cevabını almış oldu"

Türkiye bunun acısını çok çekmiştir. Sistem değişikliği ihtiyacını birilerini rejim değişikliği diye kilitledi. Vatandaşımız istikrarın kazanımını çok net şekilde gördüğü için sistem değişikliğine destek verdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olduk. Cumhur İttifakı yerel seçimlerde birinci çıkmıştır. Bu intikamdan bahsedenler yanlış bir biçimde sistem değişikliğini intikam diye sunanlar milletten cevabı almış oldular.

"26-28 nisan'da istişare toplantımız olacak"

Parti olarak faaliyetlerimiz aksamaksızın sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya ziyaretleri oldu, dün Bolivya Devlet Başkanı'nı kabul ettiler. Cumhurbaşkanımız siyasetin temel ilkesi olarak milletle AK Parti'nin bağlantısının kurulmasının bir genel başkanı olarak buna önem veriyor. 26-28 Nisan tarihinde Kızılcahamam'daki MYK, MKYK, Bakanlar Kurulu, Kadın Kolları MYK, Gençlik Kolları MYK, İl Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve belde başkanları katılacaktır. Bu toplantı seçimin üzerinden henüz 1 ay geçmeden gerçekleşecek en kapsamlı istişare toplantısı olacaktır.

"Saadet Hanım'ın katkıları olacaktır"

İnsan hakları yargısına önümüzdeki dönemde daha çok ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. İsrail örneğinde olduğu gibi uluslararası hukuka karşı pervasız yaklaşımların olduğu bir dönemde insan hakları daha da önemli hale gelecek. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde Saadet Hanım'ın katkılarıyla birlikte bu prensiplerin korunmasına Türkiye'den seçilmiş bir hakim olarak katkıları olacaktır.

"Netanyahu yolsuzluklarını saldırganlıkla örtüyor"

Çeşitli konularda aralarında görüş farklılığı olsa da Filistinliler'e hepsinin arasında bir yarış olduğunu görüyoruz. Netenyahu da içeride birçok yolsuzlukla karşı karşıyayken bunları unutturmak için saldırgan yaklaşımda bulundu. Buna başta Cumhurbaşkanımız ve Türkiye olarak Avrupa ve pek çok yerde tepkiler geldi.

Binlerce Müslüman hayatını kaybetmiştir

İtalya olarak Libya'da 1940'a kadar yaptığınız eylemlerle yüzleşmenizde fayda vardır. Kurduğunuz kamplarda binlerce Müslüman hayatını kaybetmiştir. Burada kimyasal silah kullanımı, teslim olan savaş esirlerinin bile öldürülmesi son derece vahim işlere imza atmışlar. Etnik temizlik yapılmıştır. Bu konudaki yüzleşmelerin tarihe ve insanlığa katkıda bulunacağını söylüyorsanız lütfen kendi tarihinizle yüzleşin. Cumhurbaşkanımız açıkça 'gelin arşivleri açalım' diye açık çağrı yapmıştı. Bu soykırım ekonomisinin İtalyan parlamentosunda yeni bir tutum olarak tavır olarak ortaya çıkıyordu.