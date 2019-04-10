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Avrupa'nın 7'nci harikası Taha Akgül!

Demirören Haber Ajansı
Avrupa'nın 7'nci harikası Taha Akgül!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül finalde dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında çırpma ile 4-0 öne geçen Akgül, devreyi bu skorla tamamladı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda yenildiği rakibi karşısında ikinci devrenin başında ihtardan bir puan daha alan Taha Akgül, skoru 5-0 yaptı. Son 1 dakikaya girerken skoru 7-0 yapan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 yıllarında Avrupanın zirvesine çıkan Taha Akgül, Gürcü Petriashvili'den 2017 Dünya Şampiyonası'nın rövanşını alarak 7'nci defa Avrupa şampiyonu oldu ve tarihe geçti.

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