İmamoğlu'ndan sahte seçmen iddiasına cevap

Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece seçimleriyle ilgili iddialara cevap verdi. Büyükçekmece'deki seçmen hareketliliğine ilişkin rakamlarla kamuoyunun zihninin bulandırılmaya çalışıldığını ileri süren İmamoğlu, Uysal'ın iddialarının ise doğru olmadığını iddia etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'deki seçmen kaydına ilişkin iddialarına cevap verdi. Başakşehir ve Fatih'ten Başakşehir'e oy kaydırıldığını ve Uysal'ın özel kalem müdürünün de aralarında bulunan bazı kişilerin kayıtlarının Büyükçekmece'ye getirildiğini ileri süren İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın seçim gecesiyle yüzyılın skandalına imza attığını iddia etti.

Ekrem İmamoğlu, Halk TV, Tele 1 ve KRT ortak canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece’deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, Uysal'ın iddialarına cevap verdi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları:

“Sayın Uysal, hayali seçmenden bahsediyor. Ben de Sayın Karabat’ın tespitlerini size anlatacağım. Bir kere iki tarihten size bahsedeceğim. 4 Ocak 2019’da seçmen kayıltları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor ve 18 Ocak 2019’da kesinleşiyor. Çok enteresan Büyükçekmece’ye seçmen kaydırma noktasında iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Sayın Karabat. Bir tanesi Başakşehir. İkincisi Fatih. Biliyorsunuz Büyükçekmece adayı aynı zamanda bir önceki Başakşehir belediye başkanı. Masum olduğunu düşünelim. Bu süreçte özellikle 4 ismin Büyükçekmece’ye bağlı Kamiloba, Gümüş 1 sokakta no 12’de tam 11 kişi aynı adrese kayır yapılıyor. Bu 11 kişi arasındaki dikkat çekici 4 kişiyi Sayın Karanbat bana aktarıyor. Sayın Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin, bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakıfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş, yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Heralde ev bulamamışlar 11’i de aynı eve taşınmış. Halbuki ben Kamiloba’yı bilirim çok boş ev var. Bana söyleselerdi onlara ev bulurdum.

"Zihinleri buluşturmaya çalışıyorlar"

Büyükçekmece’nin seçmen hareketlerinden bahsetmemiz lazım. Öyle bir bahsediyorlar ki sanki bir anda Büyükçekmece’de 20-25 bin seçmen hareketi olmuş gibi bir tarifle insanların zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar.

Seçim tarihi 7 Haziran 2015 seçmen sayısı 158 bin 611. 1 Kasım 2015, seçmen sayısı 161 bin 699. Arada 6 ay var. 6 ayda seçmen sayısı 3 binin biraz üzerinde seçmen sayısı artmış. Kullanılan oy 7 Haziran’da 135 bin 426. 1 Kasım’da 141 bin 811. Geçerli oy 7 Haziran’da 126 bin 069. 1 Kasım’da 139 bin 286.

Hemen bu yıla gelelim. 24 Haziran 2018’de Büyükçekmece’nin seçmen sayısı 172 bin 351. Kullanılan oy 151 bin 331. Geçerli oy 149 bin 138. Deniyor ya 20 bin hareket, 25 bin hareket. Eğer doğru konuşuyor olsalar geçerli oyun 175 binlerde olması gerekiyor. Yerel seçimlerde katılım düşüyor, geçerli oy 31 Mart’ta 144 bin 733. YSK Başkanı çok net taşınmış oy ya da hayali oy diye bir şey yoktur diye açıklamaları var Şubat ayında. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe’te ve Çekmeköy’de daha yoğun nüfus hareketleri var.

"100 yılın medya skandalı"

YSK ben verileri 11’de girmeye başladım dedi. Medya devletin kurumuna güvenmek zorunda. Ne zaman 10’da açıklamaya başladık gözler pat bize çevrildi. Şükürler olsun vatandaşımıza duyurular yaptık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Gerçekler açıklanmaya başladı 11-12 saat veri veremedi Anadolu Ajansı. Acaba neler planlanmıştı?

Neymiş özür dileyecekmişim. Suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekillerine de söyledim. 100 yılın medya skandalına adım atmıştır AA. Sen kime hizmet ediyorsun? Halka mı hizmet ediyorsun 3-5 kişiye mi?”

Geçersiz oyların nedenini açıkladı

Bütün unsurları güvence altına alacak açıklamalar yapıldı. En iddiaları açıklamayı AK Parti yaptı. Biz o kadar iddialı konuşmadık. Milyonun üzerinde sandıkta imzaları var. Fark 24.057 idi birleştirme tutanaklarında. AK Parti’nin itirazları sonucu maddi hataların olduğu tutanaklar değiştirildi. 20 bin 388’e düştü. Bazı ilçelerin tamamı bazı ilçelerde geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili karar alındı. 6 bin civarı fark düştü. 14 bin 87’e düştü. Bize de rakibimize oy yazıldı. Direkt ampleme basıldığından yanlış yönlendirmeden kaynaklı geçersiz sayılan oylar geçerli hale getirildi.

Sondajla 57 sandık belirlenmişti. Diğerlerinde oyların tamamının sayılması reddedildi. Buradan çıkan sonuçla 13 oy fark elde etmiş olduk. Maltepe sayılıyor sadece şu an. Yavaş bir sayım devam ediyordu. Oraya arkadaşlarımızı gönderdik. 25 günde bitmez. YSK yeni kurul oluşturulması kararı aldı.

Medyayı tehdit iddiası

Hayatımda tehdit nedir bilmem. Yalan nedir bilmem. Allahıma şükür. İtibarlarını hatırlattım. Aile soyadlarını hatırlattım. 60 yıllık kurumları temsil ediyorsunuz dedim. Yandaş kısmı anmıyorum bile. Onlar vazifeli. Siz öyle değilsiniz yapmayın dedim. Üzüldüm ben kimseye parmağımı sallamadım. Hatırlatmak vazifem. Partinin temsilcisi benim yaptığım toplantıya cevap veriyor. Onu yayınlıyor. Beni yayınlamıyor. Vatandaş ne anlayacak bundan.

İnce hesaplar, beyinde dolaşan tilkiler benim hiç işim değil. Zihnim insanlar hakkında çok temiz. İşlerini yapsınlar bu dil onlara minnettarım der, teşekkür ederim.”