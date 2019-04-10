Ankara'daki köpek katliamının görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde zehirli tavuk etinden yiyen köpekler telef oldu. Köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların zehirli etleri taşıdıkları anlar saniye saniye kaydedildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, köpekler için getirdikleri zehirli tavuğu ellerindeki poşette taşıdıkları görüldü.

3 kişi yakalandı

Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Telef olan köpek sayısı 16'ya çıktı

Zehirli tavuk etinden yiyip telef olan köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi.

Klinikte 7 köpeğin tedavisi ise sürüyor.