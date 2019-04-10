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Fatih Terim derbi talimatını verdi

Fatih Terim derbi talimatını verdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı. Kritik karşılaşmadan 3 puan ile ayrılan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına 2 gün izin vererek derbi öncesi dinlenmelerini ve maça konsantre olmalarını istemişti. 

Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli ve hırslı oldukları öğrenilirken uzun süredir özel program dahilinde kuvvetlendirme çalışmaları yapan Yuto Nagatomo'nun takımla birlikte çalışması büyük sevinç yarattı. Japon oyuncu ile ilgili yaşanan bu gelişme derbi mücadelesi öncesi hem takım hem teknik heyete büyük moral oldu.

Cezalı oyuncular sebebiyle savunmada zorunlu olarak değişikliğe gidecek olan teknik direktör Fatih Terim stoper bölgesinde formanın birini Donk'a teslim edecek. Hollandalı oyuncunun performansından son derece memnun olan deneyimli çalıştırıcının 2. forma için tercihini ise Semih Kaya, Ahmet Çalık, Fernando 3'lüsünün birinden yana kullanması beklenirken en kuvvetli adayın Semih olduğu öğrenildi.

Son kararını antrenman performanslarına göre verecek olan deneyimli çalıştırıcının sol bek bölgesinde ise Evkur Yeni Malatyaspor maçının yıldızı Linnes'e şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sezonun en kritik maçı gözüyle bakılan Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları ile birlikte derbinin planını da belirledi. Deneyimli teknik adam, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyuncularına aynı iç sahadaki maçlarda olduğu gibi hücum emri verdi. N'diaye ve Belhanda'dan orta sahayı ileri taşımaları ve hücum oyuncularının yarattığı boşluklara koşu yaparak skor üretmeleri istenirken, Diagne, Feghouli ve Onyekuru'dan ise presi rakip kale önünde başlatarak rakibi hataya zorlamaları istendi. Terim ayrıca maçın kilit noktası olan orta sahada ise topun kontrolünün maksimum seviyede kendilerinde kalması konusuna dikkat çektiği ise gelen haberler arasında.

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