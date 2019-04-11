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Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kadıköy'de otomobil ağaca çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. 

Kaza, Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostancı istikametinde ilerleyen 34 FTT 88 plakalı otomobil, sürücüsü Ahmet Çiçek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİN İÇERİSİNE SIKIŞAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek otomobilin içerisine sıkışan sürücü Ahmet Çiçek'in yanında oturan Muhammed Çiçek aracın arka kısmında oturan ismi öğrenilmeyen bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipleri aracın içerisine sıkışanları kısa süre kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

KAZA DA 3 KİŞİ YARALANIRKEN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Ekipleri kısa süre çalışması sonucu aracının içerisine sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Ahmet Çiçek'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Arka koltukta oturan ismi öğrenilmeyen yaralıyı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazada hafif sıyrıklarla kurtarılan Muhammed Çiçek'i ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Çiçek ve İsmi öğrenilmeyen yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. 

VATANDAŞLAR EKİPLERİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ

Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem alınırken cadde bulunan meraklı vatandaşlar ekiplerin çalışması izledi. Trafik polisi kaza yerinde incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

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