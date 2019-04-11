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Trabzonspor'da rekabet yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'da rekabet yeniden başladı

Spor Toto Süper Lig'de uzun zamandır rekabet ortamından uzak kalan Trabzonspor'da, forma savaşı yeniden başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman'ı tatlı bir sıkıntı sarmaya başladı.

Sezon başından beri kadro sıkıntısı yaşayan Trabzonspor giden oyuncular, transfer yasağı ve sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybetmiş, uzun bir süre rekabet ortamından uzak kalmıştı.

Altyapıdan gelen oyuncuların istikrarlı bir şekilde takıma katkı vermesi, sakat oyuncuların da dönmesiyle birlikte bordo-mavili takımda özlenen rekabet ortamı yeniden doğdu. 

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk on birin yanı sıra yedek kulübesinden oyuna dahil ettiği oyuncuların da takıma katkı vermesiyle sahadan 4-1'lik skor ile ayrılan Karadeniz ekibinde, deneyimli çalıştırıcı haftada deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçı öncesinde ilk on birini belirlemeye çalışıyor. 
Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Novak'ın yerinde ilk on birde sahaya çıkan Ibanez, uzun bir aradan sonra ilk on birde başladığı maçta Ünal Karaman'ın vermiş olduğu görevleri yerine getirdi.

Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışılan Novak ile Ibanez arasında tatlı bir rekabet başladı. Pereira'nın yokluğunda savunmanın sağından görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise tedavisi sürüyor. Ünal Karaman, bu bölgeyi yeniden Pereira'ya teslim etmeyi planlıyor. Savunmada ise Toure forma beklerken, Hüseyin Türkmen ve Hosseini bu bölgeyi kolay kolay bırakmayacak gibi görülüyor. Orta sahada ise önemli işler yapan ve her geçen gün performansını yükselten Abdulkadir Parmak ve Sosa ikilisi de Ünal Karaman'ın tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor. Abdulkadir Ömür'ün dönmesiyle birlikte ise Karaman'ın nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor.

Antalyaspor maçında tek forvet olarak Ekuban'ı kullanan Karaman, cezalı olan Rodallega'nın yerine Olcay Şahan'a görev vermişti. Bu maçta önemli bir performans ortaya koyan ve gol de atan oyuncunun Bursaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise büyük oranda Ünal Karaman'ın ileri uçta Rodallega'yı tercih edip etmeyeceğine bağlı. 

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