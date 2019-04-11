Barcelona yarı final için avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin en çok merak edilen eşleşmesinin ilk maçında Barcelona, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi.

Son olarak Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan iki ekibin 8 sezon sona gelen rövanşı niteliğindeki mücadelenin ilk maçı Old Trafford'daydı.

Mücadeleye iyi başlayan konuk takım olduç 13. dakikada Messi'nin harika ortasında Suarez'in kafayla içeri çevirdiği top Shaw'a çarparak ağlara gitti ve Barça öne geçmeyi başardı. Golden sonra bir kez daha gole yaklaşan Barça aradığını bulamadı. ManU ise rakip defansın çıkarken yaptığı hatalardan faydalanmaya çalıştı. Ancak bunlarda da Ter Steigen başarılıydı.



Mücadelenin 2. yarısında da iki takım savunmaları gole izin vermedi ve mücadele 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. Böylece yarı final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Barcelona karşısında mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamlayan ManU bu sezon sahasında sadece 1 gol atabildi.

1999'da uzatma dakikalarında Bayern'i yıkıp kupayı ManU'ya getiren Solskjaer, 20 yıl sonra bir mucizeye imza attığı Camp Nou'ya bunu bir kez daha başarmak için gidecek.