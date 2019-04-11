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Juventus ve Ajax son kozlarını Torino'ya bıraktı

Juventus ve Ajax son kozlarını Torino'ya bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. turda harika geri dönüşlere imza atarak çeyrek finale yükselen 2 takımın Amsterdam Arena'daki mücadelesi 1-1 sona erdi. Her şey Torino'daki rövanşta belli olacak. 

Karşılaşmanın başında Ziyech ile etkili olan Ajax golü bulamasa da Juventus'un yıldız isimlerinin etkili olmasına izin vermedi. Ancak ilk yarının son anlarında Ronaldo, kendi başlattığı atakta Cancelo'nun ortasına harika bir kafa vurdu ve sakatlıktan golle dönerek takımını öne geçirmeyi başardı. Portekizli böylece Devler Ligi çeyrek fianllerindeki 24. golüne imza attı.

Ancak Ajax bu gole 2. yarının ilk atağında karşılık verdi. Neres nefis bir çalımın sonrasında skoru dengeledi. Son bölümde hızlı ataklarla etkili olmaya çalışan Juve, Douglas Costa ile direği geçemedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Juventus avantajı yakalayan takım oldu. 

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