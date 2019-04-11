Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çok sert eleştiriler! Açtı ağzını yumdu gözünü

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında AK Parti'ye seslenerek, "Bakın söylüyorum, faturayı CHP'ye yıkanlar yarın öbür gün içeride 'günah keçisi' arayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Dilipak, Yeni Akit'te "Bu işin sosyo psikolojik maliyeti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Toplum çok gerildi. Aileler kendi içlerinde tartışmaya başladılar. Sen ben tartışması ülkeye zarar vermeye başladı" görüşünü dile getirdi.

"Bir 'günah keçisi' arayacaklar"

Abdurrahman Dilipak, seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazısında "Bu işler hep böyledir" diyerek "Bakın söylüyorum. Bunun faturasını CHP’ye yıktıktan sonra yarın öbür gün, kendi aralarında bu sonucun faturasını içeriden birine çıkarmak için bir 'günah keçisi' arayacaklar. Asıl bu sonuçtan sorumlu olanlar bir şekilde kendilerini aklamaya çalışacaklar." diye konuştu.

"Parti içindeki AKP'liler"

"Öyle anlaşılıyor ki, bu işin içinde bir tezgah var. Tezgahı kuranlar da sadece CHP'liler değildir, olamaz." diyen Dilipak "Onlar da vardır, ama HDP ya da İyi Partililer sütten çıkmış ak kaşık mı? Bazı MHP'liler fırsat bulsalar yapmazlar mı idi! Peki ya AK Partililer! AK Parti içindeki kripto FETÖ'cülerin, parti içindeki AKP'lilerin, bu tezgahta, karşı takımla işbirliği yapmadığından emin misiniz!" diye sordu.

"Ahlaki ve sosyal bir maliyeti olacak"

Dilipak, "Sorun çözülüyormuş gibi yapılırken, bunun sosyo politik, psiko sosyal maliyetini de hesaba katmak gerek. Gerçeklerin üstünü örterek çözüm üretemezsiniz. Kol kırılır yen içinde kalırsa, o kol ya kangren olur ya da çolak kalırsınız! Yöneticiler halka bu süreçteki söz ve hareketleri ile kötü bir örnek oldular" diyerek "Bunun ahlaki ve sosyal bir maliyeti olacak. Hatta olmaya başladı bile" uyarısında bulundu.

Bakalım bu işin sonu nereye varacak. İnşallah bizimkiler ‘Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olmazlar'!!!

"Sahibinin sesi kalemler"

Dilipak, "Sosyal mediada trollerin yazıp çizdikleri halkta itibar görmüyor, aksine öfke topluyor. O mediadaki ‘sahibinin sesi' kalemlerin yazdıklarının da toplumda bir karşılığı yok. Media diplerde sürünüyor" ifadeleriyle medyaya sert eleştiri yaptı.